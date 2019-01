Receita deixa de receber R$ 50 bilhões devido a corrupção levantada pela Operação Zelotes

10

666235

2019-01-18 18:30:29

Agência O Globo

Nos últimos quatro anos, a União deixou de receber quase R$ 50 bilhões devido à corrupção realizada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão que recebe e julga recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal sobre empresas. O número foi levantado na Operação Zelotes, que investiga irregularidades no Carf.

A cifra engloba irregularidades apuradas em 34 processos que envolveram ao menos 20 empresas como bancos, montadoras de automóveis, entre outras companhias. Desse total, 19 processos já foram encerrados e 15 estão em análise. Deflagrada em março de 2015, a Zelotes já denunciou 159 pessoas e ainda segue apurando novas frentes.

Os dados foram levantados pela Coordenação de Procedimentos Especiais da Corregedoria do Ministério da Fazenda, que investiga o caso junto com o Ministério Público Federal no Distrito Federal. No ano passado, a força-tarefa da Zelotes ganhou reforço com a chegada de mais que passou a ter dedicação exclusiva à operação.

Entre os casos investigados está o do economista Roberto Gianetti, que deixou a coordenação da campanha do governador João Dória após ser alvo de buscas em julho do ano passado. Ele é suspeito de receber R$ 2 milhões para favorecer a empresa a siderúrgica Paranapanema em processos do Carf. Tanto Gianetti quanto a empresa negam irregularidades.

Outra investigação realizada no âmbito da Zelotes foi a compra de medidas provisórias por montadores de automóveis no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em troca de propina para o PT. O petista e a sigla negam que houve compra de medida provisória e afirmam que o partido não foi beneficiário de recursos ilícitos.