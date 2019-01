PTB comandará Assembleia Legislativa em 2019

10

Luis Augusto Lara é o indicado, mas Mesa Diretora só será oficializada no dia 31

Bruna Suptitz

Na próxima semana, a Assembleia Legislativa dará posse aos deputados estaduais eleitos para a nova legislatura. A sessão de posse será no dia 31 de janeiro, às 14h, no plenário, e será conduzida pelo atual presidente da casa, Marlon Santos (PDT).

No primeiro ano da próxima legislatura (2019-2022), a presidência do Parlamento deverá ser ocupada pelo deputado Luis Augusto Lara (PTB), 50 anos, que inicia o sexto mandato na Assembleia. De acordo com o regimento da casa, a Mesa Diretora é eleita logo após a pose dos deputados.

A definição pelo nome de Lara se deu pelo acordo tradicionalmente firmado entre as quatro maiores bancadas da Assembleia. PT, MDB, PP e PTB devem indicar os presidentes para os próximos anos. Assim, depois de Lara, em 2019, a Assembleia deverá ter na presidência Ernani Polo (PP), em 2020; Gabriel Souza (MDB), em 2021; e Valdeci Oliveira (PT), em 2022.

Mesmo com o acordo feito pela maioria dos parlamentares, outros deputados podem inscrever chapas para concorrer à presidência e aos demais cargos da Mesa Diretora até duas horas antes do início da sessão. O PTB de Lara não participou do revezamento anterior, quando o PDT superava o partido em número de parlamentares.

Dos 55 deputados estaduais no mandato legislativo que se inicia em 31 de janeiro de 2019, 32 são nomes novos. Dos atuais parlamentares, 24 conquistaram a reeleição, sendo que Juvir Costella (MDB), reeleito, ocupará a Secretaria Estadual de Logística e Transportes no governo do Estado, abrindo a vaga para o suplente Carlos Búrigo (MDB), que entrará para o seu primeiro mandato.

Também dos atuais deputados estaduais, seis conquistaram cadeira na Câmara dos Deputados e tomarão posse no dia 1 de fevereiro. Entre eles está o atual presidente do Parlamento gaúcho, Marlon Santos. O deputado Ronaldo Santini (PTB) irá da Assembleia para a Câmara, na vaga de Covatti Filho (PP), que assume a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.