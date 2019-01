Procurador-geral será empossado na terça-feira

10

665097

2019-01-11 01:00:00

A posse de Eduardo Cunha da Costa como procurador-geral do Estado vai ocorrer na próxima terça-feira, às 13h30min , no salão Alberto Pasqualini, do Palácio Piratini. Ao acompanhar o governador Eduardo Leite (PSDB) em uma visita de representantes da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs), o novo titular da PGE convidou a presidente da Apergs, Marcela de Farias Vargas, para sua posse.

Marcela disse que uma das preocupações da Apergs é buscar maneiras de auxiliar e de contribuir com a gestão. O procurador-geral do Estado reafirmou o compromisso dos procuradores em oferecer estrutura e segurança jurídica para a realização de políticas públicas por parte do governo.

Costa tem 38 anos e foi empossado no cargo de procurador do Estado em maio de 2007. Entre 2011 e 2014, atuou junto ao Tribunal de Contas do Estado. Em dezembro de 2016, assumiu como procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos.