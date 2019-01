Presidente divulga nas redes sociais retrato oficial de seu mandato

10

2019-01-11 01:00:00

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) divulgou o retrato oficial de seu mandato. A imagem foi publicada nesta quinta-feira em sua conta nas redes sociais. Ele posou para a fotografia com a faixa presidencial e com a bandeira do Brasil como cenário de fundo. a foto foi feita na nesta segunda-feira, no Palácio do Alvorada, pela equipe da Secretaria de Comunicação Social. O retrato oficial costuma ser colocado em gabinetes presidenciais e repartições públicas. Na semana passada, foram retiradas, do Palácio do Planalto, as fotografias do ex-presidente Michel Temer (MDB). Na semana passada, Bolsonaro também escolheu o slogan de seu governo. Eleito com uma campanha em que explorou um discurso nacionalista, ele optou por usar o último verso do Hino Nacional Brasileiro como a marca de sua administração: "Pátria Amada Brasil". O slogan omite, no entanto, a vírgula antes da palavra "Brasil", como manda a gramática e consta da transcrição oficial do hino.