Governo gaúcho deposita salários de R$ 4 mil a R$ 8 mil dos servidores

10

664989

2019-01-10 17:13:50

O governo do Estado irá realizar novo pagamento da folha de dezembro nesta quinta-feira (10). Serão contemplados os servidores que recebem salário líquido entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, cerca de 72 mil matrículas do Executivo. Os valores estarão disponíveis nos bancos a partir da tarde.

Com o depósito, o governo quita valores de dezembro com 318 mil matrículas - 92,3% do funcionalismo. Para atender o grupo, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) precisou de R$ 419,7 milhões em caixa. Os recursos têm origem, principalmente, da arrecadação do ICMS. Na última quarta-feira (9), a Sefaz já havia quitado a folha para os funcionários que recebem entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil.

Para atender os vínculos que seguem pendentes (7,7%), serão necessários mais R$ 337 milhões em caixa. A parte líquida da folha de dezembro fechou em R$ 1,258 bilhão, sem considerar os valores das consignações. O Executivo contempla neste mês mais de 344 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.