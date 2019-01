Leite manterá Departamento de Monitoramento de Resultados

10

2019-01-10 01:00:00

O governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu ontem, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, com o vice-governador, Delegado Ranolfo (PTB), e com o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal. O objetivo do encontro foi conhecer e aprimorar o sistema de monitoramento de resultados do Poder Executivo.

Gerenciado pelos técnicos do Departamento de Monitoramento de Resultados (DMR), sob a direção da pasta de Governança e Gestão Estratégica, o sistema estipula indicadores e metas para todas as secretarias e outros órgãos do governo.

A partir de agora, a nova gestão irá traçar os objetivos do período 2019-2022. Conforme Gastal, as medições serão anuais, mas serão feitas reuniões quinzenais para acompanhar o desenvolvimento das ações, iniciando pela capacitação dos servidores.