Fazenda paga salários até R$ 4 mil

2019-01-10 01:00:00

O governo do Estado quitou ontem o salário de dezembro dos servidores com rendimento líquido entre R$ 3.500 e R$ 4.000.

Com o novo depósito, 246 mil matrículas da folha foram integralizadas, o que corresponde a 71,5% do funcionalismo do Poder Executivo.

Para atender quem se encontra nesta faixa salarial (19.763 matrículas), a Secretaria da Fazenda precisou reunir em caixa o montante de R$ 78,4 milhões, recursos com origem na arrecadação do IPVA 2019 e do ICMS.