Familiares de Queiroz não comparecem a depoimento

2019-01-09 01:00:00

Os familiares de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL) citado em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), não compareceram ao Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro para prestar depoimento agendado para ontem.

Em petição, a defesa de Queiroz informou que ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de um câncer intestinal. Suas duas filhas, Nathalia e Evelyn Queiroz, e sua mulher, Marcia Aguiar, segundo o ofício, não poderiam comparecer ao depoimento porque o acompanham no tratamento.

A assessoria do Albert Einstein informou, no início da tarde, que o ex-assessor teve alta ainda ontem, mas não divulgou detalhes do estado de saúde. Ele havia dado entrada no dia 30 de dezembro.

O advogado de Queiroz, Paulo Klein, disse que o ex-assessor passou por cirurgia no dia 1 de janeiro. A defesa pediu que os depoimentos sejam marcados para o fim do tratamento, sem previsão de data.

Flávio Bolsonaro foi convidado pelo Ministério Público para depor amanhã.