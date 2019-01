Sílvio Zago será o novo diretor-geral do Legislativo

10

664611

2019-01-09 01:00:00

Após o afastamento de Tarso Boelter (PP) - como consequência de um inquérito da Polícia Civil no qual foi indiciado por irregularidades em sua gestão no Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) -, quatro dias depois da sua nomeação como diretor-geral da Câmara Municipal de Porto, o Legislativo anunciou um novo nome para o cargo.

Trata-se de Sílvio Zago (PP), servidor de carreira do município há 24 anos e que atualmente exerce o cargo de auditor de controle interno da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Graduado em Ciências Contábeis e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Zago enxerga a Câmara, em comparação ao Paço Municipal, ainda "um pouco carente de ferramentas de gestão e transparência. Estávamos bem avançados em alguns projetos na prefeitura. Vamos trabalhar em cima disso, qualificar a relação com a sociedade, na organização da informação".

Zago acredita que "a sociedade precisa saber o que é feito com os recursos que ela paga em impostos" e diz que a Diretoria-Geral trabalhará para "controlar os gastos para ajudar o Executivo na crise".

Ex-titular do DEP, Boelter é um dos indiciados em inquérito, encerrado em dezembro, que apura irregularidades no cumprimento de contrato para serviços de hidrojateamento e sucção em redes pluviais. Também consta entre os indiciados o nome de Francisco Eduardo Mello dos Santos (MDB), diretor adjunto do DEP entre 2013 e 2016. Além deles, estão sob suspeita três ex-servidores do DEP, além de dois empresários e dois funcionários, ligados às empresas Ambiental BR e JB Comércio e Serviços Ambientais.