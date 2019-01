Governo Leite paga salários de R$ 3 mil a R$ 3,5 mil dos servidores

10

664154

2019-01-04 15:10:03

O primeiro pagamento dos salários de servidores pelo governo Eduardo Leite (PSDB) foi anunciado nesta sexta-feira (4). É a folha de dezembro, herdada do governo anterior. A faixa com vencimento líquido entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil recebe até a noite desta sexta. Com a quitação, sobe para 66% do funcionalismo do Executivo.

Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), o repasse a 18.720 matrículas demandou R$ 65,3 milhões, recursos oriundos parte da arrecadação do IPVA 2019. Para completar os 34% dos 344 mil vínculos ainda pendentes, será preciso ter em caixa R$ 835 milhões. Não foi divulgado prazo e nem calendário de como será esta quitação.

Em dezembro, a folha líquida de ativos, inativos e pensionistas, sem consignados, que são depositados diretamente nos bancos, somou R$ 1,258 bilhão. Em dezembro, os servidores tiveram ainda de recorrer a empréstimos em bancos, operação aprovada pela Assembleia Legislativa, para receber o 13º salário. Foi a alternativa para não ter de esperar pelo parcelamento. É o segundo ano de empréstimo.