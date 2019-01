Alexandre Frota articulou apoio do PSL à reeleição de Rodrigo Maia na Câmara

10

664045

2019-01-03 17:58:10

O apoio do PSL à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à reeleição na Câmara dos Deputados, que surpreendeu partidos de todos os espectros políticos, teve como um dos principais articuladores o deputado eleito de primeiro mandato Alexandre Frota (PSL-SP), ex-ator de filmes eróticos que se elegeu defendendo uma pauta conservadora. A informação é do próprio Maia, que apontou Frota como emissário do ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que apenas a agenda econômica foi discutida na negociação para fechar a aliança, e não pautas ligadas a costumes.

"O Alexandre Frota foi uma pessoa importante, porque veio aqui dizendo que tinha conversado com Paulo Guedes e que era um caminho importante o apoio à minha candidatura. E agora, com o presidente do partido (Luciano Bivar), demos esse passo para tentar construir uma Mesa plural, com partidos de centro-direita, hoje maioria, e os de centro-esquerda também, numa composição que represente o que a sociedade escolheu nas urnas" afirmou Maia.

Maia disse que não tratou de pontos específicos da agenda econômica no café da manhã, nesta quarta-feira (2) em sua casa, que selou o apoio do PSL, mas afirmou que a reforma da Previdência "é o óbvio".

"Tem que esperar o Paulo Guedes encaminhar a agenda" afirmou.

Segundo o presidente da Câmara, nada foi tratado sobre a proposta que revoga o Estatuto do Desarmamento, pronta para ser pautada no plenário. Mas ele destacou sua concordância com os bolsonaristas ao criticar a obrigatoriedade atual, imposta a quem deseja ter uma arma, de comprovar para a Polícia Federal a necessidade da posse.

"Eu tenho uma posição clara de que o poder discricionário da Polícia Federal tem que acabar. Mas o assunto será com o próximo presidente, sendo eu ou outro. Já a agenda econômica precisa ser pautada, independentemente de qualquer coisa" disse.

O fim do Estatuto é uma bandeira de Bolsonaro e só depende de o próximo presidente da Câmara pautar a matéria para ser analisada e, se aprovada, encaminhada ao Senado. Em recente postagem nas redes sociais, Bolsonaro disse que fará mudanças para facilitar a posse de armas por decreto, mas ressaltou que outras questões no sentido de mudar regras terão de ser votadas pelo Congresso Nacional.

No café da manhã na casa de Maia em que fechou a aliança com o PSL estavam o presidente da sigla, Luciano Bivar; o líder do partido na Câmara, deputado Waldir (GO); o deputado eleito Luís Miranda (DEM-DF), que ficou famoso como youtuber, entre outros aliados. Maia disse que priorizará a agenda econômica "como presidente ou como líder no plenário".