2019-01-03 13:42:00

Novo governo retira letreiro do Ministério do Trabalho, agora extinto

Os letreiros dos prédios da Esplanada dos Ministérios começaram a ser removidos pelo novo governo. O presidente Jair Bolsonaro(PSL) reduziu o número de pastas de 29 para 22 em seu primeiro decreto ainda no dia 1º, quando tomou posse.

Na manhã desta quinta-feira (3), homens trabalhavam na remoção do letreiro do Ministério do Trabalho, que foi extinto. Suas funções foram incorporadas pelas pastas de Cidadania, Economia e Justiça.

Foram extintos ainda os ministérios de Segurança Pública (incorporado pela Justiça) e Planejamento (incorporado pela Economia), por exemplo.

Também deixam de existir Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Cidades; Integração Nacional; Desenvolvimento Social; Esportes e Cultura-o que ensejará a reconfiguração dos prédios e letreiros da Esplanada.

Entre os nomes escolhidos por Bolsonaro para seu ministério, estão seis militares.