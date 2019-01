Em cerimônia de transmissão de cargo no Planalto, Onyx diz que ouvirá divergentes

10

663748

2019-01-02 14:45:56

Na presença do presidente Jair Bolsonaro, quatro ministro diretamente ligados à Presidência da República assumiram os cargos hoje (2) no Palácio do Planalto. A primeira solenidade foi para transmissão do cargo dos ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência), general Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) e general Augusto Heleno (Segurança Institucional).

No discurso, Onyx pediu o apoio de todos, inclusive da oposição. Segundo ele, o governo terá "bons ouvidos" para escutar os divergentes e não há a intenção de acabar com as disputas ideológicas. Ele mencionou a disposição de um "pacto político" entre governo e oposição.

"É muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil", disse Onyx, lembrando que todos estão empenhados em construir um Brasil melhor. "As disputa ideológicas podem e devem ser travadas."

Pontes usa habilidades de palestrante em posse como ministro da Ciência

Palestrante e coach (treinador motivacional) experiente, Marcos Pontes lançou mão destes dotes durante sua cerimônia de posse à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em Brasília. Pontes abriu seu discurso contando sobre seu lançamento ao espaço, pela Missão Centenário, em 29 de março de 2006. Ele falou sobre medo e o momento da despedida da família antes de partir, história que ele costuma contar em suas palestras. Ele agradeceu a oportunidade de assumir a pasta e procurou motivar os funcionários do ministério.

"Cada um de nós pode ser um tipo de um herói para mudar o destino do nosso País, com a excelência do seu trabalho, no dia a dia", disse. Ele também citou um discurso de um soldado americano frente à guerra. "O que faz um herói é o espírito de guerreiro", disse.

Natural da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, Pontes ingressou na Academia da Força Aérea em 1981. Em 1989, foi transferido para São José dos Campos, onde cursou engenharia aeronáutica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

O secretário-executivo adjunto do ministério na gestão de Gilberto Kassab, Alfonso Orlandi Neto, foi o responsável pela transmissão do cargo e disse que acredita que o ministério estará em boas mãos.