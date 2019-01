Bolsonaro participa de transmissão de cargo de ministros no Planalto

10

2019-01-02 09:21:15

Encontros com representantes internacionais também devem ocorrer no fim da manhã Alan Santos/PR/Divulgação/JC

O presidente Jair Bolsonaro deixou a Granja do Torto por volta das 8h desta quarta-feira (2). Empossado nessa terça-feira (1º), Bolsonaro participa, às 9h, no Palácio do Planalto, da transmissão de cargo dos novos ministros que trabalharão no próprio Planalto: Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo Bebianno (secretário-geral da Presidência) e os generais Carlos Alberto (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Segurança Institucional).

Em seguida, terá uma série de encontros com representantes internacionais. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, será recebido, às 10h, no Planalto. Às 11h15min, o presidente receberá o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban. Em seguida, às 12h, Bolsonaro terá reunião com o vice-presidente do Parlamento Chinês, Ji Bingxuan.

As agendas com autoridades internacionais devem ir até meio dia e a próxima agenda do presidente é a transmissão de cargo do ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, às 16h.

Além das transmissões de cargo de ministros que atuarão no Palácio do Planalto e do novo ministro da Defesa, a agenda em Brasília hoje será marcada por solenidades de transmissão de cargo outras pastas da Esplanada. Às 9h, será realizada a transmissão de cargo para o novo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Gilberto Kassab não estará no evento e será representado Pelo secretário-executivo adjunto da pasta, Alfonso Orlandi Neto.

Às 10h, está prevista a transmissão de cargo para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em seguida, às 11h, o novo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, receberá o cargo do Moreira Franco.

Também às 11h, a solenidade será no Ministério da Agricultura, Tereza Cristina, fará um pronunciamento e dará posse aos novos secretários da Pasta.

Os ministros da Cultura, Sérgio Sá Leitão, do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, e do Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva participam da cerimônia de transmissão de cargo ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, às 12h. À tarde, Luiz Mandetta receberá o cargo de ministro da Saúde.

O novo ministro da Economia, Paulo Guedes, receberá o cargo em solenidade às 15h, que contará com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, do Planejamento, Esteves Colnago, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, já que a nova pasta engloba todas essas áreas.

No mesmo horário será realizada a cerimônia de transmissão de cargo do ministro dos Transportes, Valter Casimiro, para o novo titular da pasta, Tarcísio Gomes de Freitas.

Ainda estão previstas as transmissões de cargo para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues; da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves. A última solenidade do dia será a transmissão de cargo para o novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prevista para as 18h.