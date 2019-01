Michelle rouba a cena na posse ao discursar em Libras e beijar o marido

10

A primeira-dama Michelle Bolsonaro roubou a cena no dia da posse do marido na Presidência da República. Ao discursar brevemente e usando a língua de Libras, para comunicação com surdos, Michelle conquistou os milhares de eleitores do marido que prestigiaram a posse ao defender mais ações com pessoas com a deficiência e ainda por interromper duas vezes a fala para beijar Bolsonaro na boca.

A quebra de protocolo foi em meio à emoção da primeira-dama após falar da recuperação de Bolsonaro, vítima de atentado no primeiro turno da campanha. Michelle ainda reforçou temas do presidente indicando que "as urnas foram claras": "o cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade".

A primeira-dama fez um aceno às pessoas com deficiência e prometeu especial no governo. "Gostaria de me dirigir de forma especial à comunidade surda e de deficientes: vocês serão ouvidos", avisou. "Trabalho de ajuda que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira significativa." Uma intérprete apresentou o discurso.