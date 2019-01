Governadores tomam posse em 26 estados e no DF

10

663627

2019-01-02 01:00:00

Governadores de 26 estados e do Distrito Federal tomaram posse nessa terça-feira, primeiro dia de 2019. Muitos dos eleitos preferiram cerimônias realizadas na parte da manhã para conseguirem organizar a agenda e participar da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília. Nos discursos, os novos chefes dos Executivos estaduais reafirmaram promessas de controle dos gastos públicos e de investimentos nas áreas sociais.

Distrito Federal - O governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse, na manhã de ontem, que uma das primeiras medidas de sua gestão será cuidar "de forma imediata" da saúde pública. O governador eleito também afirmou que, neste primeiro momento, haverá foco em medidas voltadas à segurança pública. "(Vamos) tentar trazer mais policiais, principalmente aqueles já que estão na reserva e aposentados para que a gente possa reabrir as delegacias do Distrito Federal."

Bahia - O governador reeleito da Bahia, Rui Costa (PT), disse, na tarde de ontem, que não medirá esforços para ajudar o governo federal de Jair Bolsonaro. "Eu jamais vou torcer contra o Brasil", disse o baiano. Ele comentou que, na época da ditadura militar, muitos entravam em dúvida se torceriam ou não pela seleção brasileira e que sempre optou por torcer pelo Brasil.

Maranhão - Em discurso de posse, o governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), ressaltou a importância da defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e, citando a saída dos Estados Unidos e Israel da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), disse que a humanidade vive "uma era estranha, uma era esquisita".

Paraná - Em seu primeiro discurso como governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) prometeu ontem "acabar com os privilégios e excessos da máquina pública"."Não terei medo, repito, não terei medo e não vou ceder um milímetro para acabar com os privilégios", declarou, em discurso na Assembleia Legislativa.O governador não mencionou o presidente Jair Bolsonaro (PSL) em seus pronunciamentos nesta terça, mas afirmou que o Brasil vive um momento de "ruptura política", e prometeu governar com "um pouco mais de audácia" para enxugar a máquina pública.

Roraima - Oficializada na Assembleia Legislativa de Roraima, a posse do governador eleito do estado, Antonio Denarium (PSL), e do vice-governador eleito, Frutuoso Lins (PTC), foi marcada por um panorama das fragilidades pelas quais passa o estado atualmente. Denarium, que até ontem desempenhava a função de interventor federal no estado, pontuou, aos presentes no plenário da Casa, que governar o estado será o "maior desafio" de sua vida".

Santa Catarina - Carlos Moisés da Silva (PSL), conhecido na campanha como Comandante Moisés, tomou posse como governador de Santa Catarina na tarde de ontem, após participar de culto ecumênico na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Em entrevista coletiva concedida antes da cerimônia, prometeu um "governo técnico, enxuto e transparente". "É o que prometemos e estamos entregando aos catarinenses a partir de hoje." O comandante se projetou no embalo do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) , mas pouco lembra os rompantes do capitão reformado do Exército. Aos 51 anos, com voz mansa e estilo cordial, Moisés disputou sua primeira eleição e foi alçado surpreendentemente ao governo do estado.