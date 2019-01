Bolsonaro toma posse como presidente para mandato de quatro anos

10

663623

2019-01-01 15:47:00

O capitão da reserva Jair Bolsonaro já é presidente da República do Brasil. Às 15h15min, Bolsonaro foi empossado no cargo nesta terça-feira (1º de janeiro), no Senado. Antes de entrar no plenário, ele fez o percurso de carro aberto com a primeira-dama Michelle ao seu lado.

O presidente abriu o discurso fazendo reverência a Deus e que estava voltando à casa onde atuou por 24 anos como deputado e "agora como presidente da República". Foi uma fala breve, de pouco mais de 15 minutos.

Bolsonaro se disse fortalecido e emocionado pela confiança que recebeu dos brasileiros nas runas. "Aproveito este momento solene e convoco os congressistas para tarefa de reerguer a nossa a pátria, tirando-a da corrupção. Temos uma oportunidade de reconstruir o País e resgatar a esperança", destacou.

"Vamos unir o povo, valorizar a família e respeitar as religiões e a tradição judaica cristão", indicou o presidente já empossado, que também prometeu partilhar o poder com estados e municípios.

O novo presidente citou o atentado em setembro, que quase o tirou da campanha, como um momento que fortaleceu sua candidatura e mobilizou ainda mais o País. "Quando os inimigos da pátria tentaram tirar minha vida, milhões foram as ruas", valorizou.

Sobre a linha de atuação o governo, Bolsonaro esboçou as linhas gerais em temas como educação, segurança e na questão econômica. "Os brasileiros querem boas escolas para preparar seus filhos para o mercado e não para ideologias", frisou, sobre um dos pontos que mais geram polêmica, numa referência a movimentos como o Escola Sem Partido, que ele apoia, e que critica segmentos de levar propostas com caráter partidário para dentro da sala de aula.

Bolsonaro disse que imprimirá a marca do livre mercado e da eficiência na economia. "Também não vamos gastar mais do que se arrecada", indicou, adiantando que os focos serão as reformas estruturantes para levar saúde financeira ao estado. "Precisamos criar um ciclo virtuoso na economia", sentenciou.

No fim, concluiu com a frase que virou marca na campanha: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".