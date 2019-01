Discurso de Bolsonaro vai ser curto e direto, diz Onyx Lorenzoni

10

663606

2019-01-01 01:51:48

Agência Brasil

O discurso de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que assume o cargo nesta terça-feira (1º), está pronto e revisado. Será curto e direto. A informação é do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Segundo ele, o discurso terá o "jeito" próprio de Bolsonaro, mas não adiantou o conteúdo da fala que foi preparada.

"O discurso está prontíssimo e revisado. Vai ser um discurso de muita fé no Brasil que vai mudar, como muita humildade, como é do jeito dele, curto, papo reto, direto. É o Bolsonaro de sempre", disse Onyx.

O futuro ministro foi à residência oficial da Granja do Torto, onde o presidente eleito e familiares estão hospedados e vão passar a noite de réveillon. Onyx parou por alguns minutos na entrada da Granja do Torto para conversar e tirar fotos com apoiadores de Bolsonaro.

Em frente a residência oficial há pouco mais de 50 pessoas que passaram a tarde no local, com a expectativa de ver o presidente eleito. Mais cedo, o irmão de Bolsonaro, Renato, também conversou com apoiadores na entrada da residência oficial e destacou a presença de toda a família, incluindo a mãe do presidente eleito, Olinda, de 91 anos.

Bolsonaro fará dois discursos. O primeiro, logo após assinar o termo de posse, no plenário do Congresso Nacional, dirigido a parlamentares, autoridades e chefes de Estado e de governo presentes. Em seguida, já com a faixa presidencial, ele fará um pronunciamento no parlatório do Palácio do Planalto, diretamente para o público que acompanhará a posse na Praça dos Três Poderes, numa declaração que, tradicionalmente, costuma ser mais curta.

O presidente eleito não teve compromissos oficiais nesta segunda-feira. Nesta terça, a agenda dele será extensa, começando por volta das 14h e só devem terminar depois das 21h.