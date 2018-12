Novo ministro de Infraestrutura anuncia área para combate à corrupção

10

O futuro ministro da Infraestrutura do próximo governo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou, nesse sábado (29), a criação de uma área para combate à corrupção no setor. Segundo ele, a nova Subsecretaria de Governança e Integridade vai cuidar da seleção de servidores para o ministério, com a criação de um banco de talentos em parceria com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União.

Freitas fez o anúncio da nova subsecretaria por meio de uma conta no Twitter criada, segundo ele, "em respeito ao compromisso firmado pelo presidente @JairBolsonaro de máxima transparência nas ações do governo federal". Ele afirmou que usará o canal para a divulgação de seu trabalho à frente do Ministério da Infraestrutura.