Governo gaúcho fecha 2018 pagando R$ 2 mil do salário de dezembro

2018-12-28 20:19:00

O governo gaúcho anunciou nesta sexta-feira (28) o pagamento da folha de dezembro para os servidores com rendimento líquido até R$ 3 mil. Serão atendidas mais de 207 mil matrículas - o que corresponde a 60% do funcionalismo ligado ao Executivo.

Mas um detalhe: em 2018 ainda, serão depositados os valores de folha líquida até R$ 2 mil, que alcança 153 mil servidores ou 45% das matrículas. Para quem ganha os salários de até R$ 3 mil, os valores devem entrar na conta dos servidores na manhã de quarta-feira, em 2 de janeiro, já com o novo governo em cena.

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) precisou de R$ 357,7 milhões em caixa para atender as duas parcelas de servidores. Os recursos tem origem do recolhimento do IPVA e nas medidas extraordinárias de arrecadação do ICMS, como o REFAZ 2018, que ofereceu descontos em multas e juros de dívidas e a antecipação parcial do recolhimento de setores do comércio e indústria

A folha líquida fechou o mês em R$ 1,258 bilhão para cerca de 344 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Também nesta sexta-feira (28) houve o pagamento da última parcela já atualizada do 13º salário de 2017 para todos os servidores do Poder Executivo, o que demandou o valor de R$ 110 milhões. Este valor já estava nos bancos desde as primeiras horas da manhã.

Houve ainda o repasse de outros R$ 180 milhões por conta das chamadas consignações ainda relacionadas à folha do mês de novembro. As consignações são valores que o servidor autoriza o desconto nos seus vencimentos, como empréstimos e contratação de serviços junto aos bancos ou entidades sindicais.