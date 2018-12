10

2018-12-28 18:58:00

Gaúcho Ronaldo Nogueira vai presidir Funasa no governo Bolsonaro

Mais um gaúcho foi confirmado para compor o governo do futuro presidente Jair Bolsonaro (PSL). O deputado federal e ex-ministro do Trabalho no governo de Michel Temer, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), aceitou convite para presidir a Fundação Nacional da Saúde (Funasa).

A instituição é uma das mais importantes e com orçamento farto na área da saúde. O convite, segundo o colunista do Jornal do Comércio Edgar Lisboa, foi feito pelo futuro chefe da Casa Civil, o também gaúcho Onyx Lorenzoni, e pelo futuro ocupante da pasts da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.