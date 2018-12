Bolsonaro e Netanyahu estão reunidos no Forte de Copacabana

10

663430

2018-12-28 16:02:03

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estão reunidos neste momento no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio. Bolsonaro e Netanyahu, que desembarcou na capital fluminense no fim da manhã desta sexta-feira (28) chegaram em dois comboios sob forte esquema de segurança.

O encontro ocorre a portas fechadas - apenas cinegrafistas de emissoras de TV do País e jornalistas israelenses puderam acessar o Forte.

Além do presidente eleito, a comitiva brasileira conta com a presença dos futuros ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Paulo Guedes (Economia).

A pauta do encontro é a relação bilateral entre Brasil e Israel. Na quinta, Netanyahu informou pelo Twitter que pretendia discutir os laços de Israel "com o maior país da América Latina, o quinto país mais populoso do mundo", e afirmou que o Brasil é "um país enorme, com enorme potencial para o Estado de Israel, economicamente, diplomaticamente e com relação a segurança".

Na mesma rede social, Bolsonaro disse que pretende "discutir novos rumos para nossas nações".

O presidente eleito deixou sua casa, na Barra da Tijuca, sob gritos de "mito" - cerca de 20 pessoas aguardavam a saída do comboio na portaria.

Ele recebeu apoio também durante sua chegada ao Forte de Copacabana.