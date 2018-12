Prefeitura de Porto Alegre paga salário integral de servidores em dezembro

10

A prefeitura de Porto Alegre paga, nesta sexta-feira (28), a folha do funcionalismo do mês de dezembro de forma integral. Os valores líquidos chegam aos R$ 127 milhões e, conforme nota do Executivo municipal, quitarão todas as 31 mil matrículas.

Os recursos para o pagamento advêm do Tesouro Municipal e interrompem o cenário de parcelamento ocorridos nos cinco meses anteriores. Os valores referentes às horas extras, vales alimentação, adicional noturno e férias - que somam cerca de R$ 20 milhões - serão pagos em folha suplementar até o quinto dia útil de janeiro de 2019.

O secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, informa que os salários dos servidores voltaram a ser pagos integralmente no último dia útil do mês em razão da entrada de receitas próprias, especialmente do IPTU.

“Os valores que ingressam nos cofres municipais estão sendo utilizados no pagamento da folha dos servidores e no atendimento de áreas prioritárias para população, como saúde e educação”, afirma Busatto.

A campanha de pagamento antecipado do IPTU, que concede desconto de 10%, teve forte adesão da população. Até ontem (26), R$ 78 milhões ingressaram nos cofres da prefeitura , mais do que o dobro do ano passado no mesmo período.

O parcelamento dos salários dos servidores teve início em junho de 2017, devido à crise financeira alegada pelo município. A medida se estendeu até o mês de novembro de 2017, quando as receitas do IPTU ajudaram a prefeitura a quitar os pagamentos, exceto o 13º salário - parcelado em dez vezes em 2018.

Neste ano, os parcelamentos recomeçaram em julho. Segundo a prefeitura, o 13º salário será novamente parcelado em dez vezes durante 2019.