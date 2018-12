Gaúchos compram pacotes para acompanhar a posse de Bolsonaro em Brasília

10

663087

2018-12-28 00:07:07

Matheus Closs

Muitos eleitores gaúchos vão abrir mão da virada do ano à beira do mar ou em suas cidades para estar no cenário da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília. A Esplanada dos Ministérios será o palco da cerimônia, que vai se desenrolar entre a área externa e os ambientes do Congresso Nacional e Palácio do Planalto em 1 de janeiro de 2019.

A possibilidade de assistir ao recebimento da faixa presidencial pelo capitão da reserva do Exército fez agências de turismo criarem pacotes específicos para a cerimônia. O diretor da UneWorld Viagens e Turismo com sede em Porto Alegre, Fabian Saraiva, informa que fechou 24 pacotes para Brasília para o período, incluindo passagem aérea e hospedagem.

"No início, teve muita procura, mas baixou nos últimos dias, devido ao preço do aéreo", conta Saraiva. Até o fim de novembro, cada pessoa pagava R$ 2,3 mil. Com a proximidade da data, os preços subiram influenciados pelo custo do transporte aéreo. O valor, hoje, está em torno dos R$ 4 mil.

O presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado, afirma que o número de viagens previstas para a posse é considerado alto, principalmente pelo ineditismo da motivação. "Nunca se montou pacotes para esse tipo de evento. As pessoas iam por conta própria. Pela primeira vez, há procura voltada para a política", diz Machado.

A cerimônia também não era explorada pela Bela Sul Empreendimentos Turísticos de Viamão, diz o proprietário, Lucas Rodrigues. A empresa recebeu com surpresa a alta procura. O pacote inclui transporte rodoviário, guia de turismo acompanhante e serviço de bordo. "A gente nunca trabalhou com viagens para questões políticas. Quando lançamos, vendemos cinco lugares na largada", conta Rodrigues, que espera que mais de 30 pessoas adquiram o pacote - que custa R$ 750,00 - até esta sexta-feira.

A gestora pública em saúde Elis Rodrigues, 38 anos, comprou um dos pacotes da Bela Sul e vai encarar cerca de 30 horas de viagem apenas de ida e mais de 60 horas nos dois sentidos. Ela vai passar a virada do ano dentro do ônibus. As propostas que diferenciaram Bolsonaro dos demais candidatos incentivaram Elis a ir para a posse, o que ela nunca tinha feito. "Será minha primeira viagem a Brasília. É importante acompanhar de perto o início do mandato do novo presidente e depois para ter uma avaliação permanente", salienta a gestora em saúde.

Além das agências de viagens, eleitores estão montando excursões para acompanhar a posse. Silvio Melo é profissional de relações públicas e faz parte de um grupo independente pró-Bolsonaro que organiza a ida de 22 caravanas. Os ônibus terão origem em diferentes estados, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, serão três caravanas, partindo de Porto Alegre (cinco ônibus), Santa Cruz do Sul (dois) e Santa Maria (um), totalizando cerca de 250 pessoas. A indignação com a situação política do País e a esperança no novo governo motivaram Melo a mobilizar os grupos. "A gente vai em busca de mudanças. Queremos um País diferente e vamos mostrar apoio em Brasília", empolga-se o relações públicas.

A cerimônia de posse está marcada para começar às 15h, no Congresso Nacional. A população poderá acompanhar todo o rito na parte externa, em espaços determinados na Esplanada dos Ministérios. O acesso aos conjuntos de poderes será restrito e haverá um telão transmitindo a cerimônia interna. A segurança será reforçada com revista para acessar a área destinada ao público.

Tudo começa com o desfile do futuro presidente e seu vice, general Hamilton Mourão, em automóveis que partirão da Catedral de Brasília seguindo pela Esplanada dos Ministérios. Na rampa que dá acesso ao Congresso, os dois serão recepcionados pelos chefes do cerimonial das duas casas.