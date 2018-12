Marlon Santos encerra período interino como governador gaúcho

10

662880

2018-12-26 01:00:00

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marlon Santos (PDT), permanece como governador interino até hoje. Durante a estada como chefe do Executivo, ele revogou, nesta segunda-feira, o decreto do governador José Ivo Sartori (MDB) - que determinava regras restritivas à comercialização de frios e carnes a granel

A resolução entrou em vigor em 2018, para que os estabelecimentos e comerciantes tivessem um período de adaptação. Entre as normas instituídas pelo decreto, estavam a climatização específica nos locais de venda e o fatiamento dos produtos, como carnes, na frente dos clientes em algumas categorias de alvará. A revogação do decreto foi editada por solicitação do governador em exercício, com o argumento de que as restrições previstas ampliavam o custo para adequação do comércio de fatiados e carnes a granel e favoreciam a venda de embutidos e carnes embaladas a vácuo em ambientes controlados. Com a revogação, segundo ele, são beneficiados principalmente os pequenos produtores.

Marlon Santos assumiu o governo no domingo, quando Sartori e o vice-governador José Paulo Cairoli (PSD) afastaram-se para as festas de Natal.