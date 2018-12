Comissão representativa atua até 31 de janeiro

10

662873

2018-12-26 01:00:00

Durante o recesso parlamentar, que segue até 31 de janeiro, a Comissão Representativa de deputados estaduais respondem pela Assembleia Legislativa. O colegiado, formado por dez parlamentares, poderá ser convocado pelo presidente da Casa, Marlon Santos (PDT), ou por um terço dos seus integrantes, para atender a qualquer atividade extraordinária que possa surgir no período.

Entre as atribuições, está a de autorizar o governador ou o vice a afastarem-se do Estado, decidir sobre licenças dos deputados e convocar, com o voto da maioria dos membros, secretários para prestarem esclarecimentos sobre assuntos relacionados à respectiva pasta.

A comissão é formada por Tarcísio Zimmerman (PT), Nelsinho Metalúrgico (PT), Edegar Pretto (PT), Vilmar Zanchin (MDB), João Fischer (PP), Ronaldo Santini (PTB), Adilson Troca (PSDB), Liziane Bayer (PSB), Juliano Roso (PCdoB) e Pedro Ruas (PSOL). Os suplentes são Stela Farias (PT), Adão Vilaverde (PT), Gabriel Souza (MDB), Ciro Simoni (PDT), Adolfo Brito (PP), Maurício Dziedricki (PTB), Lucas Redecker (PSDB), Elton Weber (PSB), Edu Olivera (PDT) e Bombeiro Bianchini (PR).