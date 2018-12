Governo brasileiro manifesta solidariedade ao povo da Indonésia

10

662786

2018-12-24 10:23:18

Agência Brasil

Por meio do Itamaraty, o governo brasileiro divulgou nota de pesar e solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia, que continua trabalhando no resgate de mortos e feridos desde a manhã desse domingo (23), quando praias ao redor do Estreito de Sunda foram atingidas por um tsunami.

"O governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia", diz o texto.

Nesta segunda-feira (24), as autoridades da Indonésia confirmaram a morte de 281 pessoas que estavam nas ilhas de Java e Sumatra.

Até o momento, o Itamaraty não tem registro de brasileiros atingidos pelo maremoto . O monitoramento está sendo feito por meio da embaixada brasileira em Jacarta e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília, Os telefones de plantão foram divulgados para que qualquer cidadão possa notificar a emergência.

O contato com a unidade consular da embaixada em Jacarta é +62 811 800 662. Em Brasília, o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty pode ser acionado pelos telefones +55 61 2030-8803/8804 (das 8h às 20h) e + 55 61 98197-2284 (plantão consular, das 20h às 8h) e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br.