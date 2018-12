Prefeitura de Porto Alegre apresenta o projeto Masterplan para o desenvolvimento do 4º Distrito

10

2018-12-22 16:38:51

A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), apresentaram o projeto Masterplan, que trata sobre o plano de desenvolvimento da região do 4º Distrito, região que compreendo os bairros Floresta, Navegantes, São Geraldo, Humaitá e Farrapos, na tarde desta sexta-feira (21), no Paço Municipal.

"Vamos aproveitar este momento para trocar proposições e ideias para melhorar este projeto tão importante e que será nosso piloto para o Pacto Alegre. O 4º Distrito tem um potencial enorme para mudar a cara de Porto Alegre", ressalta Marchezan.

O projeto deverá contemplar um centro administrativo local, um parque linear e a “Via de Inovação” que será um eixo de aproximação que liga o setor sul e o norte da área revitalizada com a presença de instituições de diversos setores como arte, cultura, saúde e bem-estar. O plano também prevê a criação de um Cluster de Saúde.