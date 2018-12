Governo gaúcho paga salários de até R$ 10 mil do funcionalismo

10

O governo do Estado quita nesta sexta-feira (21) a folha de pagamento de novembro para o grupo de servidores com rendimento líquido entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), esse último depósito integraliza o salário de 96% dos vínculos do Poder Executivo. Os valores estarão disponíveis nos bancos no início da noite.

Para atender o grupo, com 11.422 matrículas, a Sefaz precisou de R$ 106,7 milhões. Na manhã desta sexta, foram pagos os servidores com salário entre R$ 7 mil e R$ 8 mil, graças aos recursos da quitação antecipada do IPVA 2019.

Os 4% dos servidores que ainda não receberam terão de esperar até a próxima semana. Para completar a folha líquida, que somou em dezembro R$ 1,255 bilhão, sem considerar as consignações bancárias, faltam ainda cerca de R$ 220 milhões. São um total de 343,7 mil matrículas entre ativos, inativos e pensionistas no Executivo gaúcho.