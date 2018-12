Há grande chance de que tenhamos paralisação do governo, diz Trump

10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que há "grande chance" de que ocorra a paralisação parcial ("shutdown") de seu governo, por causa da oposição do Partido Democrata a apoiar a liberação de verbas para a construção de um muro na fronteira com o México. Após na noite desta quinta-feira (20) os republicanos conseguirem aprovar um plano de financiamento que inclui US$ 5,7 bilhões para o muro, agora o Senado deve decidir sobre o tema. Caso se mantenha o impasse, o shutdown começa a partir da zero hora deste sábado em Washington (3h de Brasília).

"É possível que tenhamos shutdown, diria que a chance é bem boa", afirmou Trump, dizendo que isso ocorre porque "os democratas não parecem preocupados com essa questão". O presidente defendeu que o muro é crucial para a segurança fronteiriça, para enfrentar problemas como o narcotráfico e o tráfico de pessoas.

Para Trump, o muro "se pagaria sozinho", com a economia, por exemplo, com gastos militares na região, mas os democratas o rejeitariam por razões políticas. De qualquer modo, o presidente afirmou que seu governo está preparado para "um shutdown muito longo", se for o caso.