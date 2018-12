Eduardo Leite anuncia mais seis secretários para futuro governo

10

662636

2018-12-21 17:39:00

O futuro governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (21) mais seis nomes para compor seu secretariado. São as pastas de Relações Federativas e Internacionais, Esportes e Lazer, Governança e Gestão Estratégica, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Inovação, Ciência e Tecnologia. Com isso, são 15 nomes no secretariado.

"São importantes nomes que aceitaram compor a nossa equipe", diz o tucano. A pasta de Relações Federativas e Internacionais fica com Ana Amélia Lemos, que "vai representar não só governo, mas o Estado, para fazer relação que interessa não só ao governo, mas os municípios", descreveu Leite.

O escritório gaúcho ganha status de secretaria. Ana Amélia, que foi candidata a vice-presidente de Geraldo Alckmin (PSDB), e termina o mandato de senadora. A futura secretária destacou a confiança no próximo governador e destacou que ele tem "maturidade para resolver problemas graves como a crise fiscal". "Conheci e conheço a capital federal, o funcionamento dos poderes e é um relacionamento importantíssimo", ressaltou a senadora.

O deputado federal e ex-jodoca campeão olímpico João Derly será secretário de Esportes e Lazer, outra pasta que recriada no futuro governo. A Cultura também ganhou secretaria, anunciada no sábado passado. A meta do governo é inserir o esporte na estratégia de prevenção de violência e de melhoria da qualidade de vida. "O esporte é muito importante para o desenvolvimento", reforçou Derly.

O ex-presidente do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Cláudio Gastal, vai dirigir a pasta de gestão. Para a pasta da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural foi escolhido Covatti Filho, para a de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos a opção foi Catarina Paladini, e Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Luís da Cunha Lamb fica na Inovação, Ciência e Tecnologia.