Campanha busca aumentar oferta de imóveis à população de rua

2018-12-21 01:00:00

Apresentada nesta quinta-feira pela prefeitura de Porto Alegre, a campanha publicitária "Aluguel Solidário - A Vida de Casa Nova" busca diminuir o preconceito e melhorar a oferta de imóveis para o Plano Municipal de Superação da Situação de Rua em Porto Alegre. O plano foi lançado em maio deste ano, e uma das ações do projeto consiste em alugar imóveis para que, em primeiro lugar, as pessoas tenham moradia digna.

Este acabou se tornando um dos principais entraves, já que o preconceito e desinformação fizeram com que poucos proprietários cadastrassem suas casas e apartamentos no sistema, conforme explica o secretário municipal da saúde, Erno Harzheim.

Segundo ele, o preconceito e a desinformação fizeram com que poucos proprietários cadastrassem imóveis no sistema. "Temos um plano, temos dinheiro, temos equipes para trabalhar com estas pessoas e não temos o que seria o mais simples, as residências para eles morarem, mesmo pagando um aluguel que não é baixo", destaca.

Para tentar resolver a situação, a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) e o Clube de Criação foram convidados para auxiliar no trabalho de sensibilização da sociedade.

A campanha começou a ser veiculada em jornais impressos e mídias eletrônicas já nesta quinta-feira. Além dos veículos de comunicação como rádio, TV, jornal e internet, as peças também serão expostas nos ônibus que circulam na Capital.

São 70 veículos da ATP em conjunto com a LZ e 69 da Carris em conjunto com a Ativa. Também serão expostos outdoors e mídias em mobiliário urbano.

Participaram do evento o conselheiro do Clube de Criação Ricardo Bottega, o produtor da Supernatural Filmes Fernando Vanelli, o presidente da Fasc Joel Lovatto, o delegado regional do Trabalho José Bortolo Balestrin, a presidente da Carris Helen Machado, o diretor-geral do Demhab Mário Marchesan, diretor da Procempa Alexandre Horn, e a coordenadora do programa POA Solidária Denise Souza.