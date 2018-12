Governo se despede com medidas estruturais na área

10

662440

2018-12-21 01:00:00

Isabella Sander

Faltando 11 dias para o término do mandato de José Ivo Sartori no governo do Estado, uma série de medidas estruturais na área da segurança pública foi formalizada em cerimônia nesta quinta-feira. Uma das novidades é o número único de emergência para as polícias - a partir de agora, o telefone 190, que antes recebia apenas as ligações para a Brigada Militar, receberá também chamadas para os números 193 (Corpo de Bombeiros) e 197 (Polícia Civil). Os outros números seguirão existindo em um primeiro momento. O Estado busca uma maneira legal de incorporar também o 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao atendimento unificado.

O número unificado de emergência foi formalizado no mesmo decreto que cria os 31 Centros Integrados de Operações e Emergências (Ciopes), onde serão atendidas as chamadas. Os centros serão espalhados por diferentes regiões do Estado. A responsabilidade pela implantação dos Ciopes será das regiões contempladas, podendo ser viabilizados pela iniciativa privada, prefeitura ou sociedade civil. A operação dos centros, por sua vez, será feita por servidores estaduais aposentados da área da segurança, que já estão sendo chamados conforme necessidade, segundo o secretário de Segurança, Cezar Schirmer.

Outra utilidade dos Ciopes será centralizar o videomonitoramento de cada região. Além das imagens captadas pelos órgãos de segurança, outras instituições públicas e privadas espelharão as imagens de suas câmeras de vigilância nesses centros. "O Rio Grande do Sul será o primeiro estado do Brasil cercado eletronicamente. Qualquer veículo que transitar por rodovia federal, estadual ou municipal será identificado, e poderemos ver se ele foi roubado ou furtado, se está em alta velocidade e, inclusive, se não pagou o IPVA", revela o secretário.

Na cerimônia, foi assinado termo de cooperação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Polícia Rodoviária Federal, da empresa Veppo, que opera a rodoviária de Porto Alegre, e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que passarão a espelhar as imagens de suas câmeras de vigilância nos Ciopes. Schirmer espera contar, ainda, com as imagens registradas por bancos como o Banrisul, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas observa que "os bancos públicos, infelizmente, são os mais difíceis", e que não sabe por que a parceria ainda não foi concretizada.

O evento também teve a apresentação de um plano para as ações de segurança pública no Estado para os próximos 10 anos. O Planejamento Estratégico 2019-2029 será protocolado na Assembleia Legislativa para ser votado no ano que vem.