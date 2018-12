Em nota, Kassab diz confiar na Justiça brasileira

10

662122

2018-12-19 09:55:26

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab (PSD), que nesta quarta-feira (19), é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal , disse em nota que confia na Justiça brasileira, no Ministério Público e na imprensa.

O ex-prefeito de São Paulo diz, ainda, saber que as pessoas que estão na vida pública estão corretamente sujeitas à especial atenção do Judiciário. Na nota, o ministro reitera que está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, destacando que todos os seus atos seguiram a legislação e foram pautados pelo interesse público.

A ação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tem origem no acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F. A procuradora-geral da República Raquel Dodge afirma que o ministro recebeu R$ 58 milhões do grupo.