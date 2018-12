Bolsonaro vai criar conselho para conflitos de terras

10

662080

2018-12-19 01:00:00

O governo de Jair Bolsonaro fez mais um recuo, ontem, desta vez num intervalo inferior a três horas. Depois de divulgar que a identificação e demarcação de terras indígenas, a titulação de áreas quilombolas e as políticas de reforma agrária ficariam sob a responsabilidade da liderança ruralista mais próxima do presidente eleito, o novo Ministério da Agricultura voltou atrás e divulgou um segundo comunicado, desta vez com a informação de que questões relacionadas a demarcações e conflitos de terra serão submetidas a um conselho interministerial.

Às 12h48min de ontem, a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-RS), divulgou por meio de sua assessoria que o futuro secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Nabhan Garcia, ficaria responsável por "regularização fundiária, incluindo as atividades de identificação e demarcação de terras indígenas e quilombolas, o licenciamento ambiental e as políticas de reforma agrária". Às 15h37min, menos de três horas depois, o novo Ministério da Agricultura recuou, por meio de uma "nota de esclarecimento" divulgada à imprensa.

O novo comunicado informa que a secretaria de Nabhan ficará responsável pela definição da política fundiária do País, mas que não será a responsável pelas demarcações.