Erno vai para gestão Bolsonaro; Stürmer assum a Saúde em Porto Alegre

10

662048

2018-12-19 01:00:00

O secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Erno Harzheim, deixará o cargo a partir de 1 de janeiro de 2019. O atual gestor da área na Capital terá um posto no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), onde assumirá como secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, em Brasília. O cargo será criado nos primeiros 90 dias de governo, mas o trabalho começa na primeira semana da gestão.

Em Brasília, Harzheim será o adjunto do ex-secretário estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis. Na Secretaria Executiva ambos serão responsáveis pela supervisão e coordenação das atividades das demais estruturas do Ministério da Saúde. A área de atenção básica será ocupada pelo ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. Segundo Harzheim, a composição da equipe demonstra o destaque que a atenção primária deverá ter no órgão federal a partir de 2019. "Teremos uma forte orientação para qualificar a Atenção Primária em todo o País", salienta.

No lugar de Harzheim, assume o atual secretário-adjunto de Saúde, Pablo Stürmer. Médico de família e comunidade formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência médica em medicina de família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, Stürmer compõe a equipe da gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre desde janeiro de 2017.

Stürmer destaca que na Capital o planejamento seguirá no sentido de implementar ações e projetos que impactem em melhorias no atendimento à saúde das pessoas. "A equipe de gestão será mantida com foco no cidadão e aprimorar ainda mais a Atenção Primária do município", afirma. Como novo secretário-adjunto assume Natan Katz, que atualmente ocupa o cargo de coordenador de telemedicina da SMS.

Para 2019, Stürmer projeta a abertura de mais cinco Unidades de Saúde com funcionamento no turno estendido, com atendimento até as 22h.