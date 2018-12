Nove chefes de Estado e de Governo estão confirmados para a posse

10

661949

2018-12-18 13:37:05

Agência Brasil

Nove chefes de Estado e de Governo, dois vice-presidentes, oito ministros de Relações Exteriores e dois dirigentes máximos de organismos internacionais estão confirmados até o momento para participar da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro.

A informação foi dada hoje (18) pelo chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, Carlos França, em entrevista coletiva para divulgar o esquema de segurança da posse presidencial, que terá eventos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Palácio Itamaraty.

A Casa Branca comunicou ontem (17) que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai chefiar a delegação dos Estados Unidos que representar o presidente Donald Trump na cerimônia de posse de Bolsonaro.

"Na diplomacia, não passamos os nomes de quem nos comunica que vem. É o governo estrangeiro convidado que faz o anúncio", disse o chefe do cerimonial.

Os convites para a recepção do presidente eleito no Palácio Itamaraty ainda serão enviados. "Prevê-se no Itamaraty a emissão de mil convites com acompanhantes. Então esperamos de 2 mil a 2,5 mil pessoas", afirmou França.