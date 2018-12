MDB decide participar do governo de Eduardo Leite

10

2018-12-17 15:35:00

Marcus Meneghetti

O MDB decidiu que vai participar do governo de Eduardo Leite (PSDB). Em votação que ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) na sede da sigla estadual em Porto Alegre, o diretório do partido aprovou o ingresso com 47 votos a favor, nove contrários e dois nulos.

A decisão é tomada menos de dois meses após o MDB ser derrotado justamente por Leite na disputa ao Palácio Piratini. O tucano derrotou o atual governador José Ivo Sartori, que tentava a reeleição. Nesta quarta-feira (19), será a vez do diretório municipal na Capital avaliar e decidir se vai aderir ao governo de Nelson Marchezan Júnior, também do PSDB.

A oposição ao ingresso foi liderada pelo ex-candidato a prefeito em Porto Alegre Sebastião Melo, eleito para a Assembleia Legislativa, e pelo deputado estadual reeleito Tiago Simon, filho do ex-senador e ex-governador Pedro Simon, que também estava na reunião. Melo e Tiago sustentaram que, para fazer a defesa de pautas semelhantes entre Leite e Sartori, o partido não precisaria estar no governo. O argumento da semelhança de plataformas é usado para justificar o ingresso.

Simon afirmou, durante a reunião, que "entrar no governo reforça a imagem fisiológica do partido, principalmente a nacional". Neste caso, a decisão acabaria atingindo a imagem da sigla gaúcha que ficava mais alheia ao tipo de comportamento.

O líder do governo na AL, Gabriel Souza, citou que dois deputados não votarão pelo aumento das alíquotas do imposto estadual. Um deles é Edson Brum. O deputado federal Alceu Moreira admitiu que o ingresso causa constrangimento aos filiados, dizendo que ele mesmo tem este sentimento. "Mas sentimentos pessoais são irrelevantes diante da votação do diretório", finalizou Moreira.