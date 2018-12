Tribunal de Justiça anula medida cautelar e garante retomada de extinção das fundações

10

2018-12-16 20:08:52

O Tribunal de Justiça do Estado anulou, na sexta-feira (14), a medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que suspendia o processo de extinção de seis fundações do Estado pelo governo do Rio Grande do Sul. A medida estava em vigor desde abril.

O TJ-RS acatou o recurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e com isso garantiu a retomada dos atos de fechamento da Fundação de Economia e Estatística (FEE), Fundação Zoobotânica (FZB), Ciência e Tecnologia (Cientec), Fundação Piratini (TVE e FM Cultura), Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) e Fundação para Desenvolvimento Recursos Humanos (FDRH). A extinção das fundações foi aprovada na pela Assembleia Legislativa gaúcha em dezembro de 2016, com a justificativa de reduzir custos do Estado.

A PGE alegou usurpação de competência do Poder Judiciário e, por unanimidade. Os desembargadores anularam a decisão por reconhecer que ela extrapolou os limites de atuação da Corte.