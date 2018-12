Bolsonaro diz que vai tentar doar sobra de campanha a instituições beneficentes

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou na manhã desta sexta-feira (14), via Twitter, que vai continuar tentando doar as sobras de campanha a instituições de caridade. "Diante da possibilidade, continuamos fazendo gestões para viabilizar a doação do restante dos recursos arrecadados em campanha não utilizados (mais de R$ 1 milhão) a instituições beneficentes ao invés deste valor ficar preso ao partido. Mais uma vez agradeço aos que contribuíram!", escreveu o presidente eleito na conta dele no Twitter.

Logo após ser eleito, Bolsonaro havia dito que pretendia doar o dinheiro que não foi gasto na campanha à Santa Casa de Juiz de Fora (MG), que o atendeu após a facada que levou em 6 de setembro. A lei eleitoral, no entanto, não permite tal operação. Bolsonaro apresentou então uma emenda destinando R$ 2 milhões para o hospital.

Começou-se então, via redes sociais, uma campanha espontânea para doação à instituição mineira. Na última segunda-feira (10), o valor arrecadado somava mais de R$ 1,3 milhão.