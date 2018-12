Colunista Fernando Albrecht recebe comenda do Rotary

O jornalista Fernando Albrecht, titular da coluna Começo de Conversa do Jornal do Comércio, recebeu na noite de terça-feira a Comenda Homero Guerreiro. A homenagem foi feita pelo Rotary Club Porto Alegre Independência. O colunista recebeu a distinção das mãos do governador distrital do Rotary, Waldemar Lopes de Moraes, e do presidente do Rotary Independência, Francisco Antônio Mondadori Valle. Também participou da solenidade o sócio mais antigo do Rotary Porto Alegre, Reni Casarin Toschi.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) é parceira do Rotary na homenagem. O presidente da ARI, Luiz Adolfo Lino de Souza, prestigiou a solenidade e fez um balanço da trajetória de 50 anos de Albrecht no jornalismo gaúcho. O editor de Opinião do JC, Roberto Brenol Andrade, observou que os últimos 21 anos foram dedicados à página 3 do Jornal do Comércio. Lembrou ainda que Homero Guerreiro, que dá nome à distinção, além de sócio do Rotary, dirigiu a redação do JC por muitos anos.