Portaria amplia de dez para 18 total de áreas do gabinete de transição

Portaria publicada nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial da União (DOU) traz alterações à organização interna e funcionamento do gabinete de transição governamental. A portaria nº 46 é assinada por Onyx Lorenzoni, ministro extraordinário da Transição. Inicialmente composto por dez áreas, conforme a portaria nº 2, de 8 de novembro de 2018, o gabinete de transição já conta com 18 áreas.

As áreas são as seguintes: Agricultura; Atualização e Consolidação de Atos Normativos; Cidadania; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Defesa; Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento Sustentável; Economia e Comércio Exterior; Educação; Infraestrutura; Justiça, Segurança e Combate à Corrupção; Minas e Energia; Modernização do Estado; Mulher, Família e Direitos Humanos; Previdência; Relações Exteriores; Saúde; e Turismo.

A portaria publicada nesta quarta no DOU também altera a composição dos grupos técnicos do gabinete de transição. Antes integrados por até 20 membros, agora os grupos técnicos poderão contar com até 30 membros, além dos seus respectivos coordenadores.