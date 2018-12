Porto Alegre quita folha de novembro dos municipários nesta quarta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre integraliza hoje o pagamento da folha do funcionalismo do mês de novembro. Será realizado o depósito do saldo restante da folha, o que corresponde a 32% das matrículas (9.952), que ainda restavam ser pagas. Os valores totalizam R$ 29,4 milhões, e são provenientes de receitas do ICMS.

Conforme o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o anúncio do depósito dependia da confirmação do ingresso de receitas pelo Tesouro municipal, o que ocorreu ontem. "Todos os valores que ingressam nos cofres municipais têm sido utilizados no pagamento da folha dos servidores e no atendimento de áreas prioritárias para população", afirmou Busatto.

Quanto ao pagamento antecipado do 13º salário, os trâmites operacionais para viabilizar a antecipação do 13° salários aos servidores junto às instituições bancárias ainda estão em andamento nas Secretarias da Fazenda, Planejamento e Gestão e Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa). "Assim que estiverem concluídos, os dados serão repassados às instituições bancárias que definirão a data de início da operação em suas agências", disse o secretário.

O total da folha líquida do mês de novembro ficou em R$ 134 milhões e corresponde a 31.028 matrículas de servidores. A primeira parcela, no valor de R$ 2.220, foi depositada em 30 de novembro, e integralizou os salários de 31% dos servidores (9.655 matrículas). A segunda parcela foi paga em 3 de dezembro, no valor de R$ 650. A terceira parcela foi depositada na sexta-feira passada, no valor de R$ 790,00. A quarta parcela foi paga ontem, no valor de R$ 1,5 mil.