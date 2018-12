Marchezan assina decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção

Marchezan aponta o objetivo de inibir ou punir os atos ilícitos no âmbito do Poder Executivo Municipal CESAR LOPES/PMPA/JC

Na tarde desta sexta-feira (7), prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, assinou o decreto que regulamenta e dá efetividade ao cumprimento da Lei Anticorrupção. A partir de agora, as pessoas jurídicas que praticarem crimes contra a administração pública, com o objetivo de obter algum tipo de vantagem ilícita, poderão ser penalizadas com multas de até 20% do seu faturamento bruto.

“A intenção é fechar o cerco contra a corrupção. A medida tem o objetivo de inibir ou punir quem queira levar vantagem ilícita”, destaca Marchezan.

A norma estabelece a obrigatoriedade dos agentes públicos comunicar a Controladoria-Geral do Município qualquer prática de ilícito envolvendo empresa prevista na Lei Anticorrupção.