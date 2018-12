PP e PSC são ignorados em reuniões com parlamentares

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) ainda não fez qualquer gesto de aproximação a dois partidos aos quais foi filiado: PP e PSC. Nesta semana, as bancadas de PR, PRB, PSDB e MDB foram recebidas no centro de transição do governo. Bolsonaro marcou, ainda, conversas com o DEM e o PSD. A relação entre o presidente eleito e caciques de PP e PSC não é boa. Ele teve desentendimentos com os dirigentes e deixou ambas as legendas. No caso do PSC, saiu insatisfeito com Pastor Everaldo por não lhe permitir concorrer à presidência da República.

Na próxima Legislatura, o PP terá a terceira maior bancada da Câmara, com 37 deputados. Já o PSC contará com oito parlamentares. Os dois partidos podem ser importantes para a aprovação de projetos de interesse do governo.