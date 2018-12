Damares Alves é confirmada no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

Pastora evangélica e advogada foi assessora do senador Magno Malta Reprodução/Youtube/JC

A pastora e advogada Damares Alves foi confirmada na chefia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O anúncio foi feito pelo ministro extraordinário e coordenador da equipe de transição do governo, Onyx Lorenzoni, na tarde desta quinta-feira (6). A pasta, ainda segundo o ministro, deve ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

O convite de Bolsonaro à pastora, na semana passada, provocou atrito com a bancada evangélica. Damares foi assessora do senador Magno Malta (PR-ES), que não conseguiu se reeleger e não foi chamado para compor o primeiro escalão do novo governo.

Nesta quarta-feira (5), o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que as portas "estão abertas" para Malta, mas que não seria "adequado" colocá-lo à frente de um ministério.