Bolsonaro chega ao CCBB para reunião que aprovará estrutura de ministérios

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, terá uma reunião nesta quinta-feira (6), às 10h, com a equipe de transição para aprovar o desenho consolidado da estrutura dos ministérios. Esta semana, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou que estão previstas 22 pastas - o comando dos futuros ministérios dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente ainda não foi definido.

Bolsonaro chegou por volta das 8h40min ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, para "agenda interna", segundo informou sua assessoria.

Inicialmente, Bolsonaro teria reuniões no início da manhã com autoridades na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, onde está hospedado, mas os encontros não ocorreram. Ainda não foi informado se o presidente eleito permanecerá em Brasília nesta quinta-feira ou se retornará ao Rio de Janeiro.