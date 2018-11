Osmar Terra quer equipe técnica para o Ministério da Cidadania

Anunciado como futuro ministro da Cidadania, o deputado federal Osmar Terra (MDB) esteve, na manhã desta quinta-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para participar de reuniões com a equipe de transição do governo. A nova Pasta vai agregar as estruturas do Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes.

Na saída, Terra, que foi ministro de Desenvolvimento Social do presidente Michel Temer (MDB), disse que se reuniria com o atual ministro do Esporte, Leandro Cruz, e na próxima segunda com o atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Terra disse que ainda não definiu a estrutura da nova pasta nem nome de futuros secretários, mas disse que quer formar uma equipe técnica.

"Eu pretendo ouvir técnicos e fazer uma nomeação bem técnica. Se tiver alguém com vínculo político é porque conhece bem a área tecnicamente", disse o futuro ministro. "Tenho 30 anos de gestão pública e funciona direito quanto tem um corpo técnico", completou.