Governo gaúcho paga 11º parcela do 13º de 2017 nesta sexta-feira

A 11º parcela do do 13º salário de 2017 será pago pelo governo do Estado nesta sexta-feira (30) para todos os servidores vinculados ao Executivo. Para quitar a penúltima etapa do parcelamento, foram necessários R$ 110 milhões, de acordo com a Secretaria da Fazenda. O valor estará disponível na rede bancária logo nas primeiras horas da manhã.

A Secretaria da Fazenda também fez o repasse da primeira metade do 13º salário deste ano para os servidores das fundações públicas, o que representou outros R$ 4 milhões. São aproximadamente 5,2 mil contratos regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Já em relação à folha de outubro, até o momento foram quitados os salários líquidos de até R$ 15.000, em depósito realizado na quarta-feira (28), que representa 98,4% do funcionalismo do Poder Executivo.