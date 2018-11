Paulo Guedes pretende anunciar estrutura de ministério e equipe nesta quinta

Folhapress

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende anunciar nesta quinta-feira (29) a estrutura da pasta e os nomes para comandar as secretarias, segundo integrante da equipe de transição. Guedes ainda trabalha para definir alguns pontos da nova estrutura, como a possível união das secretarias da Receita Federal e de Previdência. Nesse caso, o economista Marcos Cintra comandaria a área.

Se a Previdência for uma estrutura separada da área de arrecadação, um dos nomes cotados para chefiar a secretaria é o do economista Leonardo Rolim, consultor da Câmara. Guedes disse a interlocutores que pretende concluir o desenho da pasta até esta quinta-feira. De acordo com o cenário traçado até esta quarta-feira, Waldery Rodrigues Júnior comandará a secretaria da Fazenda.

A equipe de Guedes já anunciou que o atual secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, permanecerá no cargo e que o empresário Salim Mattar, dono da Localiza, foi escolhido para assumir a secretaria de privatizações.